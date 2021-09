Jack Munayer: ‘De Nederlandse kerken moeten Palestijnse christenen steunen’

De Israëlisch-Palestijnse Jack Munayer is in Nederland om te spreken over de situatie in zijn land Israël. Volgens hem spreken de kerken zich onvoldoende uit over het lot van de Palestijnen. ‘Christenen hebben de keuze: volg je eindtijdprofetieën of volg je de Bergrede?’

Een kerk in Jericho in de Jordaanvallei. In juni 2020 dreigde Israël dit gebied te annexeren, vertelt Jack Munayer.

Amersfoort

Jack Munayer staat met beide benen stevig in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hij heeft de Israëlische nationaliteit en groeide op in Jeruzalem. Zijn moeder is Britse en zijn vader is Palestijn. Hij maakt deel uit van de Palestijnse christelijke gemeenschap.

Munayer is coördinator van het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI). Dit programma gaat uit van de Wereldraad van Kerken en werkt met buitenlandse vrijwilligers. Door corona ligt het werk echter al anderhalf jaar stil.

EAPPI ontstond in 2001 nadat de Palestijnse kerken de Wereldraad om hulp vroegen. Munayer woont en werkt in Jeruzalem. In het kader van de Vredesweek is hij op dit moment in Nederland.

EAPPI ligt in Israël de laatste jar..

