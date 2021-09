In elkaars kamer kijken, want daar zie je de binnenkant van de diversiteit

Op dit moment wonen we op de Wittenberg met meer dan negentig mensen in een leefgemeenschap (vooral twintigers en dertigers). Het is een kleine kampung, als het ware. Of een campus, met dynamiek en verdieping. En soms plotseling, tijdens de gebeden, de intense stilte van een klooster.

Wat me vooral verrijkt, merk ik na twee jaar, is de diversiteit van mensen onder dit dak. Dumpster divers, duurzaamheidsaccentueerders en dabaristen, die een zomer op een camping over geloof spreken, vullen elkaar aan. Verpleegkundigen, filosofen, hoveniers en soms een pizzabezorger: je wordt vrolijk van hun verschillen en hun eigenheid. Het gaat e..