Het rijk geschakeerde kerknamenlandschap van Nederland door de jaren heen

Vrijgemaakt-gereformeerden en Nederlands-gereformeerden vormen vanaf 2023 één kerk. De naam van die kerk, waarover zaterdag wordt beslist, is een nieuw element in het rijk geschakeerde namenlandschap van kerkelijk Nederland.

Koningin Beatrix (m) woonde op 12 december 2003 in de Domkerk in Utrecht de kerkdienst bij ter gelegenheid van de eerder op de dag beklonken kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Amersfoort

De hoofdstroom van protestants Nederland is de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het woord protestants werd voor het eerst gebruikt op de Rijksdag van Spiers (1529), waar de vorsten van het Duitse rijk bijeenkwamen. Toen de Rijksdag besloot de Reformatie te onderdrukken, tekenden vorsten die de Reformatie aanhingen, protest aan. Zij werden daarom protestanten genoemd. Protestants werd een verzamelnaam voor alles wat niet rooms-katholiek was.

De aanhangers van de reformator Calvijn in de Lage Landen noemden zich gereformeerd. Hun kerk heette de (Nederduitse) Gereformeerde Kerk, de overheersende kerk in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). In 1816 kreeg ze van koning Willem I ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .