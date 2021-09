Evenement David de Vos onder vuur door coronatoegangsbewijs: ‘Reacties raken me’

Het driedaagse evenement Simply Jesus Come Together van evangelist David de Vos gaat begin november door met coronatoegangsbewijs. Dat zorgt online voor heftige reacties uit evangelisch Nederland. ‘Hoe komt dit over op een wereld die onze God nog niet kent?’

Zwolle

Simply Jesus is een evangelische conferentie die jaarlijks gehouden wordt door Stichting Go and Tell van David en Joyce de Vos. Dit jaar is het voor het eerst drie dagen, en staat de bijeenkomst in het teken van samenkomen en met elkaar stilstaan bij Jezus als verbinder. De Amerikaanse voorganger Louie Giglio zal spreken en de aanbidding wordt onder meer geleid door Mozaiek Worship en de Opwekkingsband.

Iedere dag zijn er tussen de tweeduizend en vierduizend bezoekers welkom in de IJsselhallen in Zwolle. De organisatie vraagt hen om een coronatoegangsbewijs te tonen. Dat betekent dat bezoekers een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag moeten laten zien. ‘We willen de veiligheid van onze bezoekers garandere..

