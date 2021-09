Door theologische tijdschriften struinen? Het kan in een online database

Henk ten Voorde, docent aan het Evangelisch College, werkte als projectleider een jaar aan de database. De basis van de index is zijn eigen verzameling van dertienduizend artikelen uit Nederlandse theologische tijdschriften. ‘In 35 jaar heb ik mijn eigen privé-index opgebouwd. Ik ga voor in diensten en verzorg bijbelstudies, en ben altijd op zoek naar bronnen. Aan tijdschriften die je in de kast hebt staan, heb je dan niets, omdat je geen idee hebt wat je in huis hebt. Dus ben ik gaan indexeren op bijbelse thema’s.’ Dat vormt nu de basis van de website theologischetijdschriften.nl.

Waarom een onlinedatabase met Nederlandse theologische artikelen?

‘Het was er nog niet. Ik ben zelf al 25 jaar docent en ik merk dat studenten belangrijke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .