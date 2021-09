Groene weiden, vredig water

Een Psalm 23-tuin maakt deel uit van de Chelsea Flower Show, een jaarlijkse tuinexpositie van 45.000 vierkante meter met de bezoekersaantallen van de Keukenhof, in Londen. Het ontwerp, in opdracht van het Bijbelgenootschap van Engeland en Wales, verbeeldt de groene weiden, het vredige water en de veilige paden waar de psalmdichter geluk vindt. Ontwerper Sarah Eberle hoopt dat de tuin een plek is waar mensen de rust van de natuur ervaren. Op de website van het bijbelgenootschap staan tips voor bijvoorbeeld kerken of scholen om ook zon bijbelse tuin aan te leggen. Na de show van deze week krijgt de Psalm 23-tuin een permanente plek bij een hospice in Winchester. <