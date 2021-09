Waarom Alfred Bronswijk hoopt dat protestantse kerken meer met beelden gaan doen

Nijmegen

Het is een vraag die theoloog Alfred Bronswijk (80) als kind al had: waarom zijn katholieke kerken vaak zo rijk aan beelden en protestantse kerken zo sober? Inmiddels kent hij al jarenlang de antwoorden die op deze vraag worden gegeven, maar toch wilde hij er nog eens goed induiken en besloot hij aan de hand van deze vraag een proefschrift te schrijven. Gisteren promoveerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Ik kom uit een gereformeerd gezin, maar er was best veel openheid naar andere tradities. Zodoende kwam ik op kerstavond altijd in een katholieke kerk. Als beelddenker vond ik dat prachtig. Maar ja, ‘niet door stomme beelden’ natuurlijk, zo had ik het geleerd op catechisatie.’

‘Ik h..

