Nieuwe spelregels: Katholieken en protestanten laten de anderhalve meter los

Rooms-katholieken in Nederland hoeven vanaf zaterdag geen anderhalve meter afstand meer te houden in de kerk. Voorwaarde is wel dat kerkgebouwen goed geventileerd worden. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vervangt de anderhalve meter door ‘een dringend advies om afstand te houden’. Beide kerken gaan geen coronatoegangsbewijs gebruiken.