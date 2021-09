Brian Houston van Hillsong Church stapt uit bijna alle kerkbesturen

Sydney

De wereldwijd bekende megakerk Hillsong Church is in 1983 in Australië opgericht door voorgangers Brian en Bobbie Houston. In korte tijd groeide de kerk uit tot een van de meest invloedrijke kerken wereldwijd met zogenoemde campussen over de hele wereld, ook in de Nederlandse steden Amsterdam en Rotterdam. De aanbiddingsliederen van Hillsong Worship worden wereldwijd in kerken gezongen.

De afgelopen maanden ligt Hillsong onder vuur door onder meer leiderschaps- en misbruikschandalen die vooral in de Amerikaanse kerken plaatsvonden.

kerkbesturen

Brian Houston (67), oprichter van Hillsong Church, is nu uit achttien van de negentien kerkbesturen gestapt, zodat de besturen door kunnen gaan ..

