Op de grond van de Lebuinuskerk

Bernd Wallet is zaterdag gewijd tot de aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk. Tijdens de wijding in de Grote of Lebuinuskerk in Deventer, lag de aartsbisschop voor een moment plat op de grond. Dit staat symbool voor de graankorrel die eerst moet sterven voordat hij vrucht kan dragen. Bij de ceremonie waren bisschoppen uit heel Europa en kerkleiders van andere kerkgenootschappen aanwezig. Wallet groeide op als protestantse jongen, werkte eerder in de thuiszorg en was pastoor. Hij is al anderhalf jaar werkzaam als aartsbisschop, door corona moest de wijding meermaals worden uitgesteld. <