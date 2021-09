Upstream, voorportaal van de kerk

In het nieuwe evangelisatieconcept Upstream Café kunnen niet-gelovigen op een laagdrempelige manier kennismaken met het geloof in God. ‘Wij bieden wat een niet-gelovige verwacht van een zaterdagavond aan sfeer in het café.’

Amersfoort

De band in de eerste voorbeeldvideo van het Upstream Café zet het nummer ‘Mens durft te leven’ in. Niet per se een nummer waarbij je gelijk aan een kerkelijke samenkomst denkt. Dat is precies het doel van de nieuwe Stichting Upstream Nederland. In zogenoemde Upstream Cafés worden diensten gehouden voor ongelovigen en mensen die op zoek zijn naar meer in het leven.

Upstream bouwt aan de hand van de cafés op dit moment naar eigen zeggen aan de grootste ‘evangelisatie community’ van Nederland. ‘We willen zo de boodschap van geloof, hoop en liefde op een laagdrempelige manier bij mensen in hun woonplaats brengen. We zijn trouwens geen keten van horecaondernemingen’, benadrukt Hans Kramer, bestuurslid van de stichting. ‘We gebruiken ..

