Volgens mij hebben we in deze moeilijke tijden meer behoefte aan diepgang in onze gesprekken en aan echtheid

Een van mijn beste vriendinnen, die ik al ken vanaf onze kindertijd in Eswatini, werkt sinds kort bij een internationale organisatie. Net als ik houdt ze van goede gesprekken, vooral met vrienden en familie. Buiten die kring is het lastig. Ze stuurde me ingesproken berichtjes over haar eerste vergadering in Genève. ‘Je hebt in een vergadering twee soorten mensen’, legde ze uit. ‘Degenen die de hele tijd aan het woord zijn, en degenen die stilletjes de kat uit de boom kijken en alles analyseren. Ik heb het gevoel dat ik ook meer een van die ‘‘praters’’ moet worden, anders tel ik hier straks niet meer mee. Ik wil niet gaan tetteren, maar als tetteren betekent dat je zichtbaar bent, dan ga ik het wel doen.’

