Synodeverkiezing in Zweden is een politiek spel, maar mogelijk heeft het kiesstelsel zijn langste tijd gehad

Uppsala

De Zweedse zender TV-4 deed een testje: wat weten de synodekandidaten eigenlijk van het geloof? Sommigen konden niet eens de vier evangeliën opnoemen. Het deed denken aan de immigratiedienst die het geloof van bekeerlingen beproeft. ‘Als dit Afghanen waren, hadden ze weer op het vliegtuig naar huis gezeten’, twitterde de hoofdredacteur van het kerkblad Sändaren.

Dat hangt samen met het bijzondere kiesstelsel in de Zweedse kerk. Dat is ooit gekopieerd van het parlement: de seculiere politieke partijen stelden de kandidaten. En ze doen nog steeds mee, ook al is de Lutherse Kerk al twintig jaar geen staatskerk meer. Een kandidaat hoeft alleen maar op papier kerklid te zijn. Zodoende draagt de besluitvorming in de synode een stevig pol..

