CGK wegen scherpe verklaring

Christelijk-gereformeerde predikanten komen vandaag bij elkaar om ‘de verklaring van gevoelen’ te bespreken. In deze verklaring spreken vier behoudende dominees uit dat een kerk die de vrouw in het ambt toelaat niet langer een gereformeerde kerk kan heten.

De vergadering van de landelijke synode CGK in de Dorpskerk in Nunspeet, 29 september 2020. Volgend jaar zal de generale synode een besluit nemen over de vrouw in het ambt.

Amersfoort

Dat het een stevige stellingname is, beseft dominee Anton Egas ook wel. Maar het moet volgens hem duidelijk zijn waar de opstellers van de ‘verklaring van gevoelen’ voor staan: geen vrouw in het ambt, niet in de eigen gemeente, maar ook niet in andere gemeenten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). ‘Sta je dit wel toe, dan krijg je een plurale kerk, die zich niet aan de gereformeerde visie op Schrift en de belijdenis houdt. Dan kun je net zo goed allemaal lid van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland, red.) worden.’

manier van exegese

De ‘verklaring van gevoelen’, die door Egas samen met collega’s Pieter de Boer, Arie Baars en Jaap Kieviet is opge..

