Een coronaherdenking hoeft niet origineel te zijn. Herkenbaarheid is belangrijker

De kerk is goed in troost en bezinning. Dat komt van pas, nu er behoefte bestaat aan een nationaal moment om stil te staan bij verdriet en verlies als gevolg van de coronapandemie. Maar er zijn veel voetangels en klemmen. ‘Er is niet één collectief moment en er is niet één collectief verhaal.’

In de Hasseltse Kapel in Tilburg was in februari al een herdenking voor alle Brabantse coronadoden, precies een jaar na de eerste besmettingen in Nederland.

Kunnen we zomaar weer de draad van ons leven oppakken nu de anderhalvemetersamenleving ten einde loopt? Nee, vinden mensen zowel binnen als buiten de kerk. Net als je op 4 mei eerst herdenkt voordat je op 5 mei de bevrijding viert, zo kan het helend zijn eerst stil te staan bij het leed van de coronacrisis, voordat – wanneer dan ook – het coronatijdperk kan worden afgesloten. De afgelopen anderhalf jaar waren we zo druk met het bestrijden van de pandemie, dat we de emoties over corona te veel hebben weggestopt, zei psychiater Berthold Gersons in het NPO Radio1-programma Dit is De Dag. Dat kan volgens hem grote gevolgen hebben. ‘Het bevordert het gevoel dat de mensen die aan corona zijn overleden, er niet toe doen.’

Ruim een jaar gel..

