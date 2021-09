23 - Waarom loopt iedereen nog steeds weg met priester en schrijver Henri Nouwen (1932-1996)?

Dick en Daniël Geloven Het Wel podcast





‘Eindelijk, het mag!’ Verschillende kerken laten de anderhalvemetermaatregel nu vallen. Tegelijk klinkt de oproep kerkgebouwen niet te laten vollopen en ‘schouder aan schouder’ te gaan zitten. De coronapas maakt weinig kans, de rooms-katholieken blijven gewoon op afstand van elkaar zitten. Welke scenario’s zien we nog meer? En we praten over de bijzondere priester en boekenschrijver Henri Nouwen, die 25 jaar geleden overleed maar in zijn boeken voor heel veel mensen - katholieken maar zeker ook protestanten - nog springlevend is. Je bent een geliefd kind van God - de boodschap van de gevierde hoogleraar die bij verstandelijk gehandicapten ging wonen, is simpel en tegelijk vreselijk moeilijk, en veranderde tegelijk talloze levens. Uitgever en tv-presentator Leo Fijen vertelt wat Nouwens geheim was, en hoe zijn eigen ontmoetingen met Henri Nouwen ook hemzelf veranderden.