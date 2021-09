Ook vrijgemaakten en Nederlands-gereformeerden laten 1,5 meter los

Net als de Christelijke Gereformeerde Kerken schrappen ook de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden de anderhalvemetermaatregel per 25 september.

Zwolle

Wel vraagt het Steunpunt Kerkenwerk, dat de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden adviseert, een vak te reserveren voor kerkgangers die afstand willen houden. Daarmee trekken de drie gereformeerde kerkgenootschappen dezelfde lijn.

Een toegangscontrole, waarbij gevraagd wordt of kerkgangers gevaccineerd of negatief getest zijn, is volgens de overheidsregels niet verplicht voor bijvoorbeeld musea, bibliotheken en gebedshuizen. Voor kerken beveelt het steunpunt zo’n controle dan ook niet aan. Het aanmelden voor erediensten blijft nodig, afhankelijk van de capaciteit van het kerkgebouw en het aantal bezoekers dat de kerk kan bezoeken.

Het adviesorgaan kiest voor deze lijn, omdat de overheid de anderhalvemetermaa..

