Wat kan een christenen met een moslimachtergrond helpen om volwaardig mee te draaien in de kerk?

Er zijn weinig vluchtelingen-christenen met een moslimachtergrond in de drie kleine orthodox-gereformeerde kerken. Volgens theoloog Beppie Wessels is het goed voor de kerken als dit verandert.

Veenendaal

Christenen met een moslimachtergrond stuiten op allerlei problemen als ze lid willen worden van een gereformeerde kerk in Nederland. Daarom gebeurt dat niet vaak, zegt theoloog Beppie Wessels-Schuurman. Deze groep nieuwe christenen sluit zich eerder aan bij een interculturele of een migrantenkerk.

‘Een vluchteling ging voor het eerst een kerk binnen en kreeg meteen van iemand te horen: ‘Je zit in mijn bank’’, licht Wessels toe. Ze deed onderzoek naar hoe de kerkelijke integratie van deze specifieke groep bekeerlingen verloopt. ‘Deze man vertelde me dat hij toen al christen was, maar dat hij anders nooit meer een kerk was binnengegaan.’

Wessels studeerde deze maand met dit onderzoek af in de missiologie aan de Theologische U..

