Christelijk-gereformeerden laten 1,5 meter in kerkdiensten los

De Christelijke Gereformeerde Kerken laten de anderhalve meterregel tijdens de kerkdiensten los. Het kerkverband beveelt ook geen toegangscontrole met testuitslag of coronapas aan.

Veenendaal

De christelijk-gereformeerden (CGK) schrijven op hun website ‘dankbaar gebruik te maken’ van de ruimte die de overheid nu biedt. ‘Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen is dat bijzonder fijn.’ Het kerkverband benadrukt dat dit een spannend moment is en dat sommige kerkgangers zich wellicht niet prettig voelen bij het loslaten van de anderhalve meter. Daarom wordt er geadviseerd een gedeelte van de kerk te reserveren voor gemeenteleden die de afstand in stand willen houden. ‘Dit kan betekenen dat aanmelden nodig blijft, afhankelijk van de capaciteit van het kerkgebouw en het aantal bezoekers dat de kerk wil bezoeken’, aldus de CGK.

toegangsbewijs

Omdat het tonen van een toega..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .