Paus accepteert ontslag van aartsbisschop Hamburg na nalatig handelen niet

Hesse had in maart zijn ontslag aangeboden nadat hij in een onderzoeksrapport werd beschuldigd van nalatig handelen bij meerdere meldingen van kindermisbruik in de Katholieke Kerk. Hij ontkent deze beschuldigingen.

Hesse zegt dat hij zich bewust is van het feit ‘dat het niet makkelijk zal zijn om mijn werkzaamheden voort te zetten’. De beschuldigingen komen uit de tijd dat Hesse nog geen aartsbisschop was, maar nog werkzaam was voor het aartsbisdom van Keulen. Het ging om elf incidenten waarbij hij bijvoorbeeld meldingen van misbruik niet had doorgegeven.

Op de dag dat het rapport uitkwam ontkende Hesse de beschuldigingen, maar bood hij toch zijn ontslag aan. Hij zei dit te doen om schade aan het bisdom te voorkomen. Het Vaticaan er..

