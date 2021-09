Cho, de man die samen met zijn schoonmoeder de grootste kerk ter wereld oprichtte, overleden

Seoul

Cho richtte in 1958 met zijn schoonmoeder de Yoido Full Gospel Church op, een megakerk die in de jaren negentig van de vorige eeuw bijna één miljoen leden had. De pinksterkerk heeft er nu nog bijna een half miljoen. Cho groeide op als boeddhist, maar bekeerde zich op 17-jarige leeftijd tot het christendom, dat hij via Amerikaanse soldaten had leren kennen.

Door de snelle groei van de kerk was een groter gebouw al snel noodzakelijk. In 1973 werd daarom een nieuwe kerk gebouwd die plaats bood aan 10.000 mensen. De kerk werd een aantal keer uitgebreid, en heeft momenteel zo’n 26.000 zitplaatsen. Cho verdeelde de kerk in groepen, ‘cellen’. Volgens Cho konden mensen in kleinere groepen gemakkelijker mensen in hun omgeving warm maken voor ..

