Kerken zijn afkerig van coronacheck aan de deur. ‘Dat gaan we niet doen’

Amersfoort

‘Als je de Drie Formulieren van Eenheid niet hebt ondertekend, ben je wellicht niet welkom in een kerk’, zei de minister dinsdag tijdens de corona-persconferentie. ‘Zo ook als je je niet hebt laten vaccineren.’ Ledenorganisaties mogen volgens hem zelf weten wie ze toelaten. Een toegangsbewijs voor de kerk kan de overheid ‘niet verbieden en niet verplichten’.

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), heeft al gezegd dat hij tegen controleren aan de poort is. Machiel Jonker van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten zegt ook: ‘Dat gaan we niet doen.’ Dominee Freek Mulder van de Gereformeerde Gemeenten ziet evenmin de coronacheck in zijn kerk ingevoerd worden. Het Interkerkelijk Contact in Overheidsz..

