Dit zijn vijf scenario’s die kerken vanaf 25 september kunnen volgen

Amersfoort

Veel kerken zullen ernaar uitzien: bijna zijn ze af van de weliswaar voor hen niet verplichte, maar wel zeer sterk aangeraden anderhalve meter afstand. Het staat kerken en andere ledenorganisaties straks vrij om van in plaats daarvan aan kerkbezoekers een ‘coronacheck’ te vragen. Kerkgangers moeten dan bij binnenkomst laten zien dat ze gevaccineerd zijn, een recente negatieve coronatest hebben of de ziekte achter de rug hebben. Deze ‘check’ gaat in elk geval vanaf 25 september gelden in de horeca en cultuursector. Dat garandeert volgens het kabinet dat men de anderhalve meter veilig kan afschaffen. Vanwege de vrijheid van godsdienst is de overheid terughoudend in het opleggen van dergelijke maatregelen aan de kerken.

