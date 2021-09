Hoge Raad in India: Hindoe-goden zijn rechtspersonen en bezitters van tempels

New Delhi

Volgens de Hoge Raad mag in officiële documenten in het vervolg alleen nog de naam van de betreffende god als grondbezitter worden aangegeven, meldt de Aziatische nieuwssite Ucanews. Daarmee zijn de in de tempels dienstdoende hindoepriesters niet meer de eigenaren, maar slechts beheerders van de goddelijke eigendommen.

De regering van de deelstaat Madhya Pradesh had in een wet de onderhandse verkoop van heiligdommen door priesters verboden, maar deze tempelpriesters hadden zich daartegen verzet. Zij wilden dat hen hun eigendomsrechten niet zouden worden ontnomen, maar krijgen nu nul op het rekest dankzij de juridische noodgreep van de federale Hoge Raad die de goden zelf tot eigenaars van hun heiligdommen kenmerkt. De H..

