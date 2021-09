YouVersion wil in 2033 Bijbel wereldwijd vertaald hebben

Washington

Het Nieuwe Testament moet dan beschikbaar zijn in 99,96 procent van de beschikbare talen. Het ‘IllumiNations’-partnerschap, waarin YouVersion samenwerkt met bijbelgenootschappen en bijbelvertalers over de hele wereld, werkt al sinds 2010 aan deze plannen. De reden is dat 3.732 van de meer dan zevenduizend talen ter wereld weinig of geen vertaalde Schrift hebben. ‘De Bijbel verandert levens’, vertelt YouVersion-oprichter Bobby Gruenewald aan de Amerikaanse nieuwssite The Christian Post. ‘Het is belangrijk dat mensen weten dat God ook hun talen spreekt.’

Gruenewald begon YouVersion in 2008. Na dertien jaar is de app geïnstalleerd op meer dan 400 miljoen unieke apparaten en gedownload in elk land ter wereld. Gruenewald ze..

