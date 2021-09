Grootste hospitaalschip ter wereld is even in Nederland

Antwerpen-Rotterdam

Het ziekenhuisschip van de christelijke organisatie Mercy Ships wordt een half jaar lang opgeknapt en aangepast en gaat dan naar Dakar om er in 2022 gedoopt te worden en te beginnen aan hopelijk een halve eeuw medische hulp aan arme landen. Havensteden zijn daarvoor de ideale ingang.

Mercy Ships werd in 1978 opgericht en heeft zo’n 1200 vrijwilligers voor een breed spectrum aan medische handelingen. Sinds 2007 voer de organisatie met het omgebouwde schip Africa Mercy. De Global - 172 meter lang, kosten 170 miljoen euro - is gebouwd op een Chinese werf. Martijn Provily is de nieuwe directeur bij Mercy Ships Holland. Hij volgt Marianne Havinga-Huurman op; bestuursvoorzitter is Jan van den Bosch.