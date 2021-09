Openbaar Ministerie in Israël gaat tientallen chassidische pelgrims vervolgen om neptest

Chassidische (ultra-orthodoxe) Joden komen terug op de luchthaven van Tel Aviv na de Nieuwjaarsviering in Oekraïne.

Jeruzalem-Uman

Tientallen chassidische Breslov-pelgrims zijn in Oekraïne aan boord van vliegtuigen gestapt met vervalste papieren, zeggen grensbeambten in Israël tegen het Britse dagblad The Guardian. De Israëlische medische dienst Magen David Adom vertelde de Jerusalem Post dat tot 14 procent daarvan niettemin positief waren getest op Covid. De directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Nachman Ash zei: ‘We verwachten dat hier ook meer mensen als coronapatiënten zullen worden gediagnosticeerd.’

Het Openbaar Ministerie in Israël zegt dat het tientallen pelgrims gaat vervolgen die terugkeren uit Oekraïne en die het land zijn binnengevlogen met vervalste negatieve Covid-testresultaten.

