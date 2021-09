Leon Bal is dominee en brandweerman: ‘Op de brandweerauto zitten, is het mooiste wat er is’

Dominee Leon Bal: 'Het kon gebeuren dat de pieper afging terwijl ik bezig was een preek te schrijven. Acht minuten later stond ik iemand uit een auto te knippen om een uur later weer verder te gaan met mijn preek.’

‘Je helpt mensen letterlijk uit de brand. Dat doe je samen, je ervaart kameraadschap, je bent een soort brandweerfamilie van elkaar.’

Veenendaal

‘Van de mensen die ik vertel over mijn nieuwe werk krijg ik steevast als reactie: ‘Was dat er dan nog niet?’ Ze zijn verbaasd en vinden dat de functie er zo snel mogelijk moet komen’, zegt dominee Leon Bal (47) uit Veenendaal. De predikant bevindt zich in een unieke positie. Hij is in Nederland vooralsnog de enige geestelijk verzorger bij de brandweer. Vorige week werd Bal tijdens een kerkdienst op het landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) door scriba René de Reuver bevestigd als predikant in algemene dienst, uitgezonden naar de Veiligheidsregio Utrecht.

Bal s..

