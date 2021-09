Protestantse Kerk wil einde aan onbevoegd preken. ‘Dat mag gewoon niet’

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zaterdag in Lunteren. (beeld nd)

Lunteren

‘Kerkenraden moeten zeggen: dat doen we niet meer’, vindt De Reuver. ‘Dat is zo klip en klaar als het maar kan.’ De scriba reageerde daarmee op een vraag van een synodelid, ouderling Rens van Doeselaar uit Hazerswoude Dorp. Volgens hem is er sprake van ‘wildgroei’ aan soorten voorgangers in kerkdiensten en is er in de kerken behoefte aan duidelijkheid. Een deel van de kerkelijk werkers heeft preekbevoegdheid, een ander deel niet. Volgens De Reuver is die bevoegdheid nodig om kwaliteit te kunnen garanderen. Door ook mensen die dat officieel niet mogen op de preekstoel toe te laten, is volgens hem ‘de bescherming van de beroepsgroep van kerkelijk werkers in het geding’.

Een synodelid vroeg zich af wat het in de praktijk be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .