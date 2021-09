Oproep aan protestantse gemeenten: denk tijdig na over toekomst kerkgebouw

De generale synode van de Protestantse Kerk, zaterdag in Lunteren. (beeld nd)

Lunteren

Ga tijdig met de lokale overheid om tafel om daarover van gedachten te wisselen, zei Gerben van Dijk, voorzitter van een werkgroep die werkt aan een ‘protestantse visie op kerkgebouwen’, zaterdag tijdens de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij kreeg steun van scriba René de Reuver, die de synodeleden opriep het gesprek over de toekomst van kerkgebouwen aan te jagen in kerkelijke gemeenten en in de classis (verband van kerken in de regio).

Door ontkerkelijking kan een toenemend aantal kerkelijke gemeenten de kosten van een kerkgebouw niet meer dragen. Lokale overheden willen daarom graag met kerkbesturen om tafel om een kerkenvisie te ontwikkelen. Het doel daarvan: hoe kan religieus erfgoed beh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .