Paus Franciscus geeft reuzenvluchtelingenmeisje ‘kleine Amal’ een handje

De reuzin Little Amal bezocht vrijdag het Sint Pietersplein in Rome en heeft zelfs paus Franciscus een handje gegeven. De 3,5 meter hoge pop stelt een Syrisch vluchtelingenmeisje voor. Ze wordt van binnenuit bestuurd en is een idee van het Franse theatergezelschap Good Chance. Amal reist sinds juli door Europa. Haar voettocht begon bij de Syrisch-Turkse grens en zal eindigen in het Engelse Manchester. Daarmee symboliseert ze de reis die veel Syrische vluchtelingen proberen af te leggen. In de eerste week van oktober zal Amal ook even Zuid-Limburg aandoen. Ze is dan op doorreis van het Duitse Recklinghausen naar Brussel. <