Een kerk waar heel je wezen aan bod komt: ‘Ieder mens is mooi. Jij, jij en jij’

Naast kerkgebouw Het Lichtpunt is een moestuin, waar gemeenteleden samen voor zorgdragen.

Het regent onophoudelijk in Zutphen, op deze laatste zondag van de zomervakantie. De schoonheid van de oude Hanzestad aan de IJssel gaat schuil achter sluiers van neerslag. Doorweekt arriveren de kerkgangers bij de middelbare school in het centrum van de stad. In de hal van dit lyceum houdt Leef!Zutphen zijn diensten.

Leef!Zutphen is, volgens de website, ‘een jonge, moderne kerk, met eigentijds vormgegeven diensten, gericht op mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan’. De gemeente bestaat sinds een kleine twintig jaar.

Binnen in de school is het aangenaam. Een vrouw heet de gasten welkom en wijst waar de toiletten zijn en – belangrijker nog – waar de koffie is. Onder de bezoekers zijn veel dertigers en veertigers, hipster..

