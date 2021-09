Advertentie in refokerkblad de Saambinder is strafbaar: ‘Dit is lariekoek’

In kerkblad de Saambinder staat een advertentie die strafbaar is.

Nieuw-Beijerland

‘Dit is lariekoek’, zegt woordvoerder Frank Wassenaar van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. ‘En deze reclame is strafbaar. Het is verboden geneesmiddelen aan te prijzen in advertenties.’ Bovendien is het verboden receptgeneesmiddelen zomaar te verkopen.

Ivermectine is een middel tegen wormeninfecties. Behalve bij mensen wordt het veel gebruikt bij dieren zoals paarden. Het verhaal dat ivermectine net als hydroxychloroquine zou werken tegen covid, doet al langer de ronde. Daarvan is niets bewezen en er zitten risico’s aan het gebruik. Het Europees medicijnagentschap EMA raadde in maart op basis van recentelijke wetenschappelijke onderzoeken het gebruik van ivermectine af. De Inspectie Gezondheidszorg liet kor..

