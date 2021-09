De bekende gebedsgenezer Jan Zijlstra (1938-2021) was omstreden en geliefd

Leiderdorp

Zijlstra is donderdag in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp overleden na een coronabesmetting. Zoon Richard Zijlstra, die jaren met zijn vader samenwerkte, kan het verlies nauwelijks bevatten. ‘Hij was mijn beste vriend. Ik ben zo trots op hem. Zijn lijfspreuk was: ‘Ga richting Jezus, ga richting het wonder’.’

Op sociale media noemen vrienden hem een ‘zielenwinnaar pur sang’, een ‘generaal in geloof’ en een ‘geloofsheld’. ‘Zijn lef, moed en liefde voor Jezus en de bijzondere getuigenissen van genezing hebben een diepe indruk gemaakt op mij en onze bediening’, schrijft Martin Koornstra van de charismatische organisat..

