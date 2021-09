Verdeeldheid over vaccinatie onder evangelische christenen: ‘Je vertrouwt op God óf op het vaccin: dat vind ik een nare stelling’

Evangelische christenen zijn over wel of niet vaccineren verdeeld - vooral online. Voorgangers laten gemeenteleden vrij in hun keuze. ‘We willen mensen niet buitensluiten. Dat is niet waar de kerk voor zou moeten staan.’

Het nieuwe kerkseizoen is weer begonnen. Gevaccineerde en niet-gevaccineerde gemeenteleden zitten tijdens de samenkomst zij aan zij en zingen liederen met elkaar.

Vooral onder evangelische gelovigen op sociale media zorgt het onderwerp vaccinatie voor ophef en verdeeldheid. In de kerk proberen voorgangers gemeenteleden te verbinden. ‘Verbinding lukt zolang je niets gaat verplichten’, zegt voorganger Anne Borkent van C3 Rivers, een kerk in Arnhem en Nijmegen. ‘Wij bieden opties: je kunt samen in de zaal zingen of de dienst volgen in een andere ruimte, waar niet gezongen wordt. Zo is er geen polarisatie.’



Anne Borkent - beeld beeld nd

Als het aan voorgangers van evangelische kerken in Nederland ligt, blijven gevaccineerde en niet-gevacc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .