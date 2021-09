Duitse gerechtshof op glibberig pad: rechters moeten nu voor theoloog gaan spelen

Zijn ze in Duitsland nu werkelijk zover dat de rechter moet gaan uitmaken wat een christelijke kijk op homoseksualiteit is, en wat niet? De zich voortslepende ‘zaak-Latzel’ maakt weer eens duidelijk hoe onfris het wordt als kerk en staat vermengd raken.

Bremen

Hoe moet je de Bijbel nu lezen?, vragen de rechters van het gerechtshof in de Duitse stad Bremen zich af. Is homoseksualiteit volgens de Bijbel toelaatbaar of niet? Het antwoord van de ingehuurde getuige-deskundige, de Gießense hoogleraar theologie Christoph Raedel, is glashelder: nee, christelijk geloof en homoseksualiteit gaan volgens de Bijbel niet samen. Veel Duitsers boos, Raedels eigen kerk boos, en nu wil ook het Duitse Openbaar Ministerie dat zijn rapport geschrapt wordt. Raedel zou ‘bevooroordeeld’ zijn.

Welkom bij het hoger beroep in de zaak van de Bremense predikant Olaf Latzel (1967), waar de rechter nu gedwongen wordt te..

