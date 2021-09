Nederlandse evangelist Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden

De bekende Nederlandse evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was onlangs in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. Hij geloofde tot op het laatste moment in de God van wonderen. Dat heeft zijn stichting Wings of Healing bekendgemaakt.

Warmond

Afgelopen week is evangelisch Nederland om hem heen gaan staan met gebed. Zijn zoon Richard zei dinsdag tegen het Nederlands Dagblad dat zijn vader in het ziekenhuis is opgenomen met een coronabesmetting. ‘Hij vecht voor zijn leven’, zei Richard Zijlstra. Het is niet bekend of hij gevaccineerd was.

