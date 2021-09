Advocate Elsa van de Loo: ‘Juist minder ruimte voor verbod hoofddoek’

‘Werkgever mag hoofddoek verbieden’ kopten media als de NOS en het NRC in juli. Maar eigenlijk is zo’n verbod juist moeilijker geworden, betoogt advocate Elsa van de Loo.

Amsterdam

Mag een drogisterij of een crèche eisen dat personeel geen hoofddoek draagt? Die vraag speelde dit jaar in Duitsland. De zaak kwam voor het Europees Hof van Justitie, dat in juli stelde dat een werkgever uit oogpunt van representativiteit en neutraliteit mag eisen dat werknemers geen zichtbare religieuze symbolen dragen.

Advocate Elsa van de Loo wijst er echter op dat dit niet het hele verhaal is. Een werkgever die de hoofddoek in de ban doet, tast de godsdienstvrijheid aan en moet daarom volgens het Hof met een goede onderbouwing komen. Volgens Van de Loo maakt het Hof het nu juist moeilijker om de hoofddoek te verbieden.

Direct onderscheid (‘de hoofddoek is verboden’) mag nog steeds niet, omdat dit discriminatie is. Bij indirect..

