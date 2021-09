‘Maria staat voor mij voor troost’

Apeldoorn

De 90-jarige Wim Bijl veert langzaam omhoog bij de eerste klanken van het ‘Magnificat’. Uit volle borst zingt hij met de cantorij van de Theologische Universiteit Apeldoorn mee. Als hij weer op de kerkbank plaatsneemt, fluistert hij ontroerd: ‘Het mooiste moment van de middag.’

In de Victorkerk in Apeldoorn is woensdag, op initiatief van Uitgeverij KokBoekencentrum, een studiedag over Maria, de moeder van Jezus. En dat precies op 8 september, volgens de traditie Maria’s geboortedag. Aanleiding van de theologische ontmoeting is het verschijnen van het boek Maria. Icoon van genade van de christelijk-gereformeerde theoloog Arnold Huijgen. Hij hoopte met zijn boek op een ‘open dialoog’. Dat is met deze studiedag gelukt, want..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .