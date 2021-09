Ouders naar de rechter om ‘Azteeks gebed’ in onderwijsprogramma

Christelijke ouders hebben, met steun van een conservatieve organisatie, het ministerie van Onderwijs van de Amerikaanse staat Californië voor de rechter gedaagd. Het onderwijsprogramma van openbare scholen in Californië voorziet in een lesprogramma waarin leerlingen kennismaken met onder meer inheems-Amerikaanse culturen. In een van de lessen staan meditatieve teksten en gezangen centraal. Daarin zouden kinderen - aldus de klacht van de ouders - ook Azteekse goden aanroepen. Met een gedicht op basis van de zogenoemde In Lak’ech-spreuk zouden vijf verschillende godheden bij hun naam en titel worden genoemd, waarna de leerlingen hen om steun en kracht bidden en hen danken. De Azteekse godsdienst staat bekend om zijn gruwelijke mensenoffers.