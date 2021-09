Lid Maranathakerk maakte foto’s en video’s van slachtoffertjes

De Maranathakerk in Bunschoten-Spakenburg.

Utrecht

Met die aanklacht kwam de Officier van Justitie dinsdag bij het begin van het strafproces tegen de 24-jarige man bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Volgens haar heeft hij zeven kinderen seksueel misbruikt in de periode van 2018 tot en met 2020. Een van de slachoffertjes is zijn eigen kind, zo blijkt uit de tenlastelegging.

Vier kinderen zou hij hebben verkracht, met de andere kinderen pleegde hij ontuchtige handelingen. Drie ‘feiten’ vonden vorig najaar plaats in de crèche van de kerk. Dat leidde tot verbijstering bij gemeenteleden, want de Gereformeerde..

