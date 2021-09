Gebedsgenezer Jan Zijlstra is opgenomen met Covid-19. Nu wordt er om zíjn genezing gebeden

De bekende Nederlandse gebedsgenezer en evangelist Jan Zijlstra (82) is in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. Dat bevestigt spreker David de Vos, na contact met de familie. De Vos roept christenen op voor Zijlstra te bidden.

Amersfoort

Jan Zijlstra heeft in zijn leven voor veel mensen gebeden. Dat doet hij onder meer tijdens genezingsdiensten van zijn stichting Wings of Healing. Nu hij zelf ziek is, staat evangelisch Nederland om hem heen in gebed, vertelt De Vos.

De Vos heeft maandagavond een gebedsoproep op sociale media gedeeld. ‘Op dit moment is Jan hard aan het vechten tegen dit verschrikkelijke virus, en hij heeft onze hulp middels jouw en mijn gebed hard nodig’, schrijft hij. ‘Ik denk dat Jan voor meer zieken heeft gebeden in zijn leven dan wie dan ook in ons land. Bewogen, vol geloof en met zijn ogen op Jezus gericht. Nu hij zelf in de benauwdheid is: laten we de rollen omdraaien en voor hem, zijn leven en zijn familie bidden.’

De Vos deelt Psalm 91 ver..

