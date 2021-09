De anglicaanse kerk in Wales gaat homorelaties inzegenen.

Cardiff

In alle drie ‘kamers’ van de synode - bisschoppen, geestelijken en leken - was er een twee derde meerderheid voor het voorstel. De inzegening kan alleen plaatsvinden na een huwelijksvoltrekking of een geregistreerd partnerschap. Het gaat om een proef van vijf jaar.

De kerk laat aan de priesters de keuze of ze een inzegeningsdienst van mensen met gelijk geslacht willen leiden. Tegenstanders wezen op de impact van het besluit op de relaties met de rest van de Anglicaanse Kerk. De Kerk van Engeland bijvoorbeeld erkent het homohuwelijk niet en biedt geen ruimte voor het inzegenen van homorelaties. De kwestie komt daar volgend jaar aan de orde. <

