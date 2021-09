Kerken in Pakistan schroeven beveiliging verder op uit angst voor de Taliban

Christenen en moslims in Pakistan vrezen aanslagen, nu de Taliban in Afghanistan de macht hebben gegrepen. Kerken verscherpen daarom de beveiliging, vooral tijdens de zondagse vieringen.

Een afbeelding (de foto is genomen op 4 april 2021) van een kerkdienst in de Pakistaanse plaats Quetta.

Königstein im Taunus

Dat meldt de internationale katholieke beweging Kerk in Nood op gezag van de activist Sajid Christopher. Protestantse en katholieke kerkleiders zijn tot de conclusie gekomen dat de terreurdreiging groot is. Men vreest vooral Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), dat gelieerd is aan de Afghaanse Taliban.

‘Toen de Taliban eerder aan de macht waren, waren er veel terroristische aanslagen in Pakistan’, vertelt Christopher. ‘Er waren terroristische groeperingen die kerken en andere christelijke instellingen en instituten aanvielen. Zij werden duidelijk doelwitten. Nu de Taliban terug zijn, zal dat de TTP en andere islamistische groeperingen versterken en dus kunnen er aanslagen plaatsvinden.’

Christopher is directeur van de Huma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .