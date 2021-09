Methodisten nemen afstand van homo-uitspraken eigen Duitse hoogleraar

De evangelisch-methodistische kerk neemt duidelijk afstand van uitspraken van haar eigen theoloog Christoph Raedel over homoseksualiteit. Deze was door de rechtbank van Bremen gevraagd een expert-rapportage te schrijven over de vraag of de Bijbel homoseksualiteit afwijst. Hij noemde gepraktiseerde homoseksualiteit onlangs ‘zonde’, zich daarvoor beroepend op de leer van zijn eigen kerk.