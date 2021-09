Voor het eerst is een vrouw voorzitter van Duitse gereformeerde kerk

De 54-jarige predikant Susanne bei der Wieden is zaterdag geïnstalleerd als voorzitter van de Duitse Evangelisch-Gereformeerde kerk. Zij is de eerste vrouw in die functie.

Leer

De installatie van de theologe, die tot voor kort in Frankfurt am Main gemeentepredikant was, vond plaats tijdens een kerkdienst in de Oost-Friese stad Leer.

De Evangelisch-Gereformeerde Kerk is een van de twintig lidkerken van de grote protestantse Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die in overgrote meerderheid luthers is. De gereformeerde lidkerk is als enige van de lidkerken niet aan een bepaalde Duitse regio gebonden, maar telt 143 gemeenten door het hele land, voornamelijk in Niedersachsen en Beieren. <

