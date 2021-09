Vurig protest tegen Servische bisschop in Montenegro

De inhuldiging van de Servische kerkleider Joanikije in buurland Montenegro deed er zondag de woede van de nationalisten opvlammen. De achtergrond is afkeer van Servische overheersing en angst voor Russische invloed.

Cetinje

Brandende autobanden bij de komst van een nieuwe geestelijk leider, dat zie je niet vaak. In het Montenegrijnse Cetinje raakten zondag bij rellen dertig demonstranten en twintig politieagenten gewond. Zaterdag was al sprake van brandstichting en barricades van autobanden, en werden er stenen en flessen geworpen. De politie gebruikte traangas en knuppels. Ongeveer 1800 man waren ingezet, vertelde politiechef Dragan Gorovic op de televisie. Precies op de avond dat het Nederlands elftal Montenegro met 4-0 in een WK-kwalificatiewedstrijd versloeg, was het in het land zeer onrustig om een andere, kerkelijke kwestie.

hartland

De komst van Joanikije naar Cetinje was geen verrass..

