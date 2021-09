Koning krijgt eerste herziene bijbel

Den Haag

Dat heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap bekend gemaakt. De NBV21 - ‘dé Bijbel voor de 21e eeuw’ - zal worden gepresenteerd in de Grote Kerk in Den Haag. De koning is beschermheer van het bijbelgenootschap.

Er verschijnen op die datum gelijktijdig verschillende edities van de herziening, die ongeveer twaalfduizend wijzigingen kent ten opzichte van de originele NBV. Zo komt er naast een kerk- en een zakbijbel ook een literaire editie met de tekst in één kolom.

De koning heeft al meer bijbels in huis. Zo nam hij in 2014 ook al de Bijbel in Gewone Taal in ontvangst. Zijn moeder, koningin Beatrix kreeg op 27 oktober 2004 de eerste Nieuwe Bijbelvertaling. Ze las daarbij in De Doelen in Rotterdam voor uit het beg..

