Liefde voor biodiversiteit en de schepping: vruchten plukken in de zelfoogsttuin

Aan de rand van het Groene Hart is een tuin waar groente groeit en bloemen bloeien. Gezinnen eten ervan en een deel van de oogst gaat naar de Voedselbank. De oecumenische gemeenschap Ekklesia in Leiden geeft financiële en praktische steun. ‘Ik zie het als praktisch geloven.’

‘Ik werd vanmorgen eerder wakker dan mijn wekker.’ Een vrijwilligster in de Zoeterwoudse zelfoogsttuin Bij Mei spreekt met een collega. ‘Echt, ik ben nog nooit met zoveel plezier naar vrijwilligerswerk gegaan.’ Haar collega beaamt de woorden met een glimlach op haar gezicht. Ook zij gaat met veel plezier elke dinsdagmorgen in de vroegte met nog een handjevol vrijwilligers naar deze bijzondere plek aan de rand van het Groene Hart. Gedurende het hele oogstseizoen worden hier op dinsdagmorgen honderd porties groenten geoogst, die beschikbaar worden gesteld aan de Voedselbank in het nabijgelegen Leiden. Dit project – waarin liefde voor biodiversiteit en de schepping hand in hand gaan met naastenliefde – wordt financieel en met mankracht onde..

