De Taliban zijn niet salafistisch, maar volgen de puriteinse Deobandi islam. Wat houdt dat in?

De Taliban zijn zeer puriteins in hun opvattingen over het islamitische geloof. Ze baseren zich daarvoor op de Deobandi islam, maar vormen binnen die stroming een geradicaliseerde minderheid.

Vrouwen in Kabul eisen in een demonstratie dat de Taliban hun rechten respecteren.

Kabul

De Taliban hebben de macht in Afghanistan. Ze zullen er geen democratie invoeren, zoveel is duidelijk. ‘Shariarecht’ is het politieke systeem van de Taliban, stelde bevelvoerder Waheedullah Hashimi eind augustus. En vrouwenrechten blijven gewaarborgd ‘binnen de grenzen van het islamitisch recht’.

Wat betekent dat? Sharia kent kent uiteenlopende toepassingen. Het is nog niet helder hoe de Taliban islamitische regels aan de samenleving gaan opleggen. Wel is bekend dat ze zich rekenen tot de Deobandi islam. Wat is dit voor stroming?

Waar komen Deobandi’s vandaan?

De naam ‘Deobandi’ komt van de stad Deoband in Noord-India. In 1866 ontstond hier het Dar ul-Uloom seminarie. Dit instituut vormt het centrum van een hervormingsbewegin..

